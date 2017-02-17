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ВККС обнародовала результаты анонимного письменного тестирования кандидатов в ВС

17 февраля 2017 года Источник:Юридическая Практика

На сайте Высшей квалификационной комиссии обнародованы результаты анонимного тестирования в рамках конкурса в Верховный Суд.

Так, согласно данным ВККС, 10 кандидатов в Кассационный административный суд набрали меньше минимально допустимых 60 балов. У 16 кандидатов в Кассационный хозяйственный суд также не получилось набрать минимально необходимые 60 баллов. 21 кандидат в Кассационный уголовный суд не набрал 54 балла и 26 кандидатов в Кассационный гражданский суд не добрали до минимальных 60 баллов.

Напомним, вчера, 16 января состоялось анонимное письменное тестирование кандидатов в судьи Верховного Суда. Позже ВККС определила минимально допустимый балл за тестирование.

Отметим, что следующий этап конкурса в ВС состоится 21 февраля. Кандидаты будут выполнять практическое задание.

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