Сегодня 16 февраля 2017 года, 20:07

Известен минимально допустимый балл за тестирование во время конкурса в Верховный Суд

ВККС определен минимально допустимый балл анонимного письменного тестирования во время квалификационного тестирования в рамках конкурса в кассационные суды в составе Верховного Суда, объявленного 7 ноября 2016г.: в Кассационный административный суд - 60 баллов; в Кассационный хозяйственный суд - 60 баллов; в Кассационный уголовный суд - 54 балла; в Кассационный гражданский суд - 60 баллов. Максимально возможная оценка за тестирование может составлять 90 баллов.