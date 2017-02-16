Известен минимально допустимый балл за тестирование во время конкурса в Верховный Суд

ВККС определен минимально допустимый балл анонимного письменного тестирования во время квалификационного тестирования в рамках конкурса в кассационные суды в составе Верховного Суда, объявленного 7 ноября 2016г.: в Кассационный административный суд - 60 баллов; в Кассационный хозяйственный суд - 60 баллов; в Кассационный уголовный суд - 54 балла; в Кассационный гражданский суд - 60 баллов. Максимально возможная оценка за тестирование может составлять 90 баллов.
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