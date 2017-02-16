В Госдуме РФ предлагают ограничить денежные переводы на Украину

Комитет Государственной думы РФ по финансовому рынку на заседании в четверг рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект, который может ограничить денежные переводы с территории России на территорию Украины, осуществляемые с помощью иностранных платежных систем.
Законопроект «О внесении изменений в закон «О национальной платежной системе» был подготовлен и внесен в Госдуму депутатом фракции «Единая Россия» Владиславом Резником.
Документ направлен на устранение негативных последствий запрета на деятельность российских платежных систем на территории Украины, отмечает автор документа в пояснительной записке.
Как сообщалось ранее, в конце октября 2016 года Украина запретила деятельность ряда российских платежных систем, в том числе «Золотой Короны» и «Юнистрим».
«Установление данного запрета привело к ограничению конкуренции на российском рынке платежных услуг, осуществляемых в виде трансграничных переводов денежных средств без открытия счета, в пользу иностранных платежных систем», - говорится в пояснительной записке к документу.
Согласно документу, в случае введения иностранным государством ограничений на использование на его территории платежных услуг, оказываемых российскими операторами, не будут осуществляться переводы денежных средств, в том числе электронные, с территории РФ на территорию такого государства с использованием иностранных платежных систем.
Нарушение такого ограничения приведет к взысканию Банком России штрафа с лица, осуществившего перевод, в размере произведенных платежей.
Законопроект также вносит в закон о Национальной системе платежных карт поправки, которые ограничивают трансграничные переводы средств без открытия банковского счета, осуществляемые вне российских или иностранных платежных систем.
В настоящее время трансграничные переводы осуществляются в рамках платежных систем либо с использованием услуг иностранных юридических лиц, не являющихся инфраструктурой иностранных платежных систем, через так называемые «системы срочных переводов».
Автор документа предлагает запретить использование таких систем переводов с целью обеспечения прав и законных интересов участников таких правоотношений.
Если закон будет принят, то он вступит в силу со дня его официального опубликования.
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