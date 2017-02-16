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Сегодня 16 февраля 2017 года, 18:36

САУ определился с датой проведения отчетно-выборного съезда адвокатов Украины

Совет адвокатов решил созвать отчетно-выборный съезд адвокатов Украины на 9-10 июня с.г. Об этом сообщает корреспондент «ЮП».

«Совет адвокатов Украины согласно статьям 54 и 55 Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», Положению о Совете адвокатов Украины решил созвать отчетно-выборный съезд адвокатов Украины на 9-10 июня 2017 года в городе Киеве и обязать обязать Совет адвокатов Украины обеспечить его проведение», - идет речь в решении САУ.

Делегаты на съезд будут избираться по квотному принципу 1 к 100, кооптированные не имеют права голосовать.