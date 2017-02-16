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Принцип беспрерывности власти должен действовать везде, в том числе и в адвокатуре, - П.Гречковский

16 февраля 2017 года Источник:Юридическая Практика

«Хотелось бы что бы этот отчетно-выборный год прошел спокойно. Но процесс еще не начался, а определенные технологии уже заработали», - отметила Лидия Изивитова, представляя на обсуждении вопрос о проведении региональных конференций и съезда.

Она также отметила, что есть большой риск возникновения дуализма адвокатского самоуправления и судебных споров в регионах, что, в свою очередь, приведет к невозможности переизбрать высшие органы адвокатского самоуправления Украины.

В связи с этим она предложила обсудить членам САУ такие вопросы: стоит ли начинать избирательный процесс сейчас или ждать, когда закончатся полномочия региональных советов.

Кроме того, она высказала предложение, что до тех пор, пока не будет избран полный состав органов адвокатского самоуправления, должен работать старый состав.

Игорь Черезов высказал свое мнение, согласно которому съезд проводить не стоит, поскольку в этом году будет принят новый закон.

В то же время Павел Гречковский отметил, что принцип беспрерывности власти должен действовать везде, в том числе, и в адвокатуре, т. е. должна соблюдаться правоприемственность полномочий органов адвокатского самоуправления «Поэтому сегодня нам главное установить правила игры», - сказал он.

Оксана Каденко заявила, что не следует проводить съезд, как реакцию на критику. Кроме того она напомнила, что в том случае, если закон будет принят, съезд в любом случае необходимо будет проводить в течении 90 дней с момента вступления в силу закона.

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