Сегодня 16 февраля 2017 года, 18:36

Суд обязал Приватбанк предоставить выписку об акционерах по иску 6 виргинских компаний

Окружной административный суд обязал Приватбанк, Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и Национальный депозитарий предоставить копию реестра акционеров Приватбанка по состоянию на 21 декабря 2016 года по иску 6 компаний с Британских Виргинских островов. Об этом свидетельствуют материалы суда.

В январе виргинские компании Camerin investments LLP, Sunnex investments LLP, Tampleon investments LLP, Berlini commercial LLP, Lumil investments LLP, Sofinam LLP подали в суд на НБУ и Фонд гарантирования вкладов.

24 января суд потребовал от НБУ и Фонда предоставить копии документов в отношении указанных компаний: о признании их связанными с Приватбанком; о запрете расходных операций; о приобретении акций Приватбанка; о списании средств; о признании ничтожными договоров данных компаний; о наличии долгов у этих компаний перед банком.

Во исполнение данного постановления представителем ФГВФЛ письмом было приобщено к материалам дела копию договора купли-продажи акций Приватбанка от 21 декабря 2016 года.

Данный договор был заключен между государством Украина в лице Министерства финансов, с одной стороны, и владельцами простых именных акций согласно реестру акционеров Приватбанка в Национальной депозитарной системе.

Однако реестр акционеров Приватбанка от 21 декабря 2016 года предоставлен суду не был.

Таким образом, суд не может установить точный субъектный состав сторон договора купли-продажи акций Приватбанка от 21 декабря, в частности, непонятно, были ли эти виргинские компании продавцами акций по договору.

В связи с этим 8 февраля суд обязал Фонд предоставить выписку об акционерах Приватбанка по состоянию на 21 декабря 2016 года. 21 декабря 2016 года Приватбанк перешел в государственную собственность.