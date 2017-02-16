Сегодня 16 февраля 2017 года, 17:05

САУ упростил финансовые условия для иностранных адвокатов

Совет адвокатов Украины в связи с изменениями в Налоговый кодекс (закон № 1791-VIII от 20 декабря 2016 года), которые касались в том числе и закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», изменил свое решение о ежегодных взносах на обеспечение реализации адвокатского самоуправления.

Согласно решению САУ от 3 февраля, ежегодный взнос уплачивается адвокатом в размере прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января соответствующего календарного года, в определенный Положением о взносах на обеспечение реализации адвокатского самоуправления срок, то есть до 31 января 2017 года. Взнос должен быть перечислен по распределению 70% - на текущий счет соответствующего совета адвокатов региона; 30% - на текущий счет Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Также САУ внес изменения в решение от 1 июня 2013 № 157 «Об установлении ежегодного взноса на обеспечение реализации адвокатского самоуправления для адвоката иностранного государства». Теперь ежегодный взнос на обеспечение реализации адвокатского самоуправления для адвоката иностранного государства равен прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января соответствующего календарного года. Платеж распределяется в пропорции 70 на 30 между советом адвокатов региона и НААУ.

Также внесены изменения в решение от 1 июня 2013 № 156 «Об установлении для адвокатов иностранных государств платы за организационно-техническое обеспечение». Отныне для адвокатов иностранных государств плата за организационно-техническое обеспечение установлена в размере платы за сдачу квалификационного экзамена. Платеж распределяется между КДКА региона и ВКДКА в соотношении 80 и 20.

С момента принятия этого решения теряют силу решение Совета адвокатов Украины от 17 декабря 2012 № 24 (в части, касающейся размера ежегодного взноса на обеспечение реализации адвокатского самоуправления) и от 16 декабря 2016 № 291.

Отметим, НААУ неоднократно критиковала внесены в Налоговый кодекс изменения и обращалась к Президенту Петру Порошенко с просьбой применить право вето к этому законопроекту через его неконституционности и вмешательства в закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», которое нарушает принцип независимости адвокатуры.