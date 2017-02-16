НБУ урегулировал порядок работы банков с частными исполнителями

Национальный банк урегулировал порядок работы банков с платежным требованием частного исполнителя. Соответствующее постановление №8 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка» вступает в силу 16 февраля.
Частные исполнители смогут открывать отдельные текущие счета для: учета депозитных сумм и зачисления взысканных с должников средств в национальной и иностранной валютах и их выплаты взыскателям; зачисления средств исполнительного производства; зачисления вознаграждения.
Данный документ принят в целях реализации норм законов «Об исполнительном производстве» и «Об органах и лицах, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений и решений других органов».
В частности, постановлением №8 урегулированы вопросы принятия банками мер по аресту средств на счетах клиентов по постановлению частного исполнителя и приему банками к исполнению платежного требования на принудительное списание средств, оформленное частным исполнителем.
Кроме того, данным постановлением определен порядок направления банком сообщения частному исполнителю об открытии нового счета клиентом, относительно которого есть публичное обременение движимого имущества.
Регулятор предоставил возможность банкам открывать счета несовершеннолетним лицам в возрасте с 14 до 16 лет на основании паспорта. Ранее для этого нужно было предоставить свидетельство о рождении, справку с образцом своей подписи, документ о месте проживания.
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