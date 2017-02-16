НАПК и Национальный антикоррупционный орган Италии договорились об обмене информацией

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции и Национальный антикоррупционный орган Италии (ANAC) договорились об обмене информацией. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
«Председатель НАПК Наталья Корчак и президент Национального антикоррупционного органа Италии (ANAC) Раффаэле Кантоне подписали меморандум о взаимопонимании между двумя агентствами. Соглашение направлено на развитие и укрепление сотрудничества путем обмена информацией и опытом в области предупреждения коррупции», - говорится в сообщении.
Также меморандум предусматривает проведение периодических консультаций, работу над совместными проектами и обеспечивает правовую основу для более тесных отношений между двумя антикоррупционными агентствами.
Меморандум вступает в силу с даты его подписания и будет действовать в течение следующих 4 лет. Подписание меморандума состоялось при содействии посольства Украины в Италии.
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