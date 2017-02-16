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САУ не признал претензий адвоката А.Климчука к процедуре привлечения его к дисциплинарной ответственности

16 февраля 2017 года Источник:Національна асоціація адвокатів України

Совет адвокатов Украины рассмотрел обращение Генеральной прокуратуры и СБУ, которым отправлено заявление адвоката Анжея Климчука от 20 января 2017 года относительно осуществления дисциплинарного производства в отношении него в КДКА Житомирской области. Об этом сообщается на сайте НААУ.

САУ обсудил этот вопрос с участием Председателя Совета адвокатов Житомирской области Валерия Прокопчука и председателя Совета адвокатов Киевской области Петра Бойко, который является инициатором дисциплинарного производства в отношении адвоката А.Климчука.

Основанием для подачи такой жалобы стали систематические и грубые нарушения адвокатом А.Климчуком положений закона «Об адвокатской деятельности» и Правил адвокатской этики, использование им свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью для совершения действий, с такой деятельностью не связан. Во время обсуждения были приведены конкретные факты, когда с участием А.Климчука происходили систематические провокации получения взяток путем злоупотребления доверием и раскрытия адвокатской тайны, и содействие А.Климчуком в деятельности правоохранительных органов по их разоблачению.

В жалобе адвоката П.Бойко сказано, что по заявлению адвоката А.Климчука было возбуждено ряд уголовных производств по факту получения взятки, в каких именно А.Климчук, пользуясь статусом адвоката, провоцировал лица для получения взятки и способствовал правоохранительным органам в задержании таких лиц. Кроме того, сам А.Климчук был фигурантом уголовного дела.

САУ решил, что представленная дисциплинарная жалоба на действия адвоката А.Климчука и ее рассмотрение предусмотрены профильным законом и положением о квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры и осуществляются в рамках законодательства. Поэтому привлечение к дисциплинарной ответственности не может считаться давлением или преследованием, о чем пишет в своей жалобе в правоохранительные органы и НААУ адвокат А.Климчук. Кроме того, фактов о совершении такого давления не приложены.

Процедуры примирения адвокатов и дальнейшая процедура привлечения к дисциплинарной ответственности отнесены к компетенции органов адвокатского самоуправления региона.

Таким образом, КДКА Житомирской области осуществляет дисциплинарное производство в отношении адвоката А.Климчука в рамках закона, а представление самым Климчуком заявлений в правоохранительные органы с жалобой на действия КДКА имеет признаки вмешательства в работу органов адвокатского самоуправления.

Кроме того, Совет адвокатов Украины считает, что в действиях адвоката А.Климчука есть признаки деятельности лица, являющегося агентом правоохранительных органов.

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