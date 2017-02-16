Сегодня 16 февраля 2017 года, 15:34

Компания «Укрборг» получила первые судебные решения в рамках устранения препятствий в пользовании имуществом

Компания «Укрборг» получила первые судебные решения в рамках устранения препятствий в пользовании имуществом.

В январе 2017 года, компания «Укрборг» в рамках судебной процедуры устранения препятствий в пользовании имуществом получила 7 позитивных постановлений суда с формулировкой «Надати власнику постійний безперешкодний доступ та визнати особу (колишнього власника) такою, що втратила право користування; Передати майно на зберігання новому власнику».

Отметим, что до конца 2016 года компания «УкрБорг» реализовывала исключительно право нового собственника – владеть, пользоваться, распоряжаться на свое усмотрение, так как реализовала своё право на обращения взыскания на предмет ипотеки в добровольном порядке на основании кредитного и ипотечного договоров (Ст. 37 Закона Украины «Об ипотеке»). При этом, и должники, и их юристы настаивали на необходимости предъявления решения суда на выселение, очевидно не совсем понимая различия между понятиями «выселение» и «реализация права собственника».

«Подобные решения, несомненно, позитивно влияют на сговорчивость должников и стимулируют снова вернуться к диалогу с кредитором. Потому как долг не исчезнет сам по себе. А в арсенале компании достаточно инструментов и профессионалов, чтобы урегулировать задолженность на любой стадии взыскания, – комментируют в «Укрборге».

ООО «УкрБорг» – это коллекторская компания, которая занимается урегулированием проблемных долгов для клиентов: кредиторов и заемщиков. Бренд «УкрБорг» объединяет в себе три направления деятельности: факторинг, коллекшен и RealEstate (операции с недвижимостью). «УкрБорг» обслуживает 80% банков Украины и является действительным членом Ассоциации участников коллекторского бизнеса Украины (АКБУ) и Федерации европейских национальных коллекторских ассоциаций (FENCA).