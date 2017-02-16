Компания «Укрборг» получила первые судебные решения в рамках устранения препятствий в пользовании имуществом.
В январе 2017 года, компания «Укрборг» в рамках судебной процедуры устранения препятствий в пользовании имуществом получила 7 позитивных постановлений суда с формулировкой «Надати власнику постійний безперешкодний доступ та визнати особу (колишнього власника) такою, що втратила право користування; Передати майно на зберігання новому власнику».
Отметим, что до конца 2016 года компания «УкрБорг» реализовывала исключительно право нового собственника – владеть, пользоваться, распоряжаться на свое усмотрение, так как реализовала своё право на обращения взыскания на предмет ипотеки в добровольном порядке на основании кредитного и ипотечного договоров (Ст. 37 Закона Украины «Об ипотеке»). При этом, и должники, и их юристы настаивали на необходимости предъявления решения суда на выселение, очевидно не совсем понимая различия между понятиями «выселение» и «реализация права собственника».
«Подобные решения, несомненно, позитивно влияют на сговорчивость должников и стимулируют снова вернуться к диалогу с кредитором. Потому как долг не исчезнет сам по себе. А в арсенале компании достаточно инструментов и профессионалов, чтобы урегулировать задолженность на любой стадии взыскания, – комментируют в «Укрборге».
ООО «УкрБорг» – это коллекторская компания, которая занимается урегулированием проблемных долгов для клиентов: кредиторов и заемщиков. Бренд «УкрБорг» объединяет в себе три направления деятельности: факторинг, коллекшен и RealEstate (операции с недвижимостью). «УкрБорг» обслуживает 80% банков Украины и является действительным членом Ассоциации участников коллекторского бизнеса Украины (АКБУ) и Федерации европейских национальных коллекторских ассоциаций (FENCA).
Сохранить:
Контакты:
Когда вы начали читать газету «Юридическая практика»?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер логистической отрасли года»
Национальный налоговый форум «ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И ПРИБЫЛЬ»
10 лютого - благодійний семінар “Репутація адвоката в сучасному українському суспільстві”
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Аграрий года»
Что ждёт должников и их юристов?
Дві команди представлятимуть Україну у Вашингтоні на студентських змаганнях з міжнародного права
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Телевизионный журналист года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Деятель искусств года»
Качество правосудия невозможно без эффективной оптимизации судебной системы
Специальная премия «Энергоэффективная Украина» общенациональной программы «Человек года-2016» - ЖК «Новая Англия»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Новая генерация года»
VІІ Всеукраїнська зимова правнича школа
«Человек года: ориентиры успеха» Определены обладатели международных и специальных премий 21-й программы «Человек года – 2016»
Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»
Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»
Деловой еженедельник БИЗНЕС меняет логотип и дизайн
ipLex - мобильные правовые системы
"Український адвокат" официальное издание высших органов адвокатского самоуправления
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: