Сегодня 16 февраля 2017 года, 15:34

Павел Петренко открыл Центр ювенальной пробации в Киеве

Сегодня Министр юстиции Павел Петренко вместе с Уполномоченным послом Канады на Украине Романом Ващуком открыли в Киеве Центр ювенальной пробации. Здесь несовершеннолетние, получили условные сроки, смогут пройти через специальные программы, которые помогут им больше не иметь проблем с законом. Данный центр стал первым запущенным в рамках государственной программы развития системы пробации, которая стала реальностью после принятия Закона о пробации.

«Наша общая с партнерами задача - через ювенальную пробацию показать, что каждый человек имеет право на второй шанс. И что каждый человек может вернуться к нормальной жизни. Это касается как несовершеннолетних, так и взрослых», - отметил министр юстиции Павел Петренко.

По его словам, главная задача работы Министерства юстиции в этом направлении - максимальный охват пробационными программами всех несовершеннолетних и изменение философии применения наказаний, когда заключение будет применяться лишь в качестве крайней меры.

Сейчас через пробационные программы, которые реализуются в рамках пилотного проекта при поддержке Правительства Канады, проходят более 1500 несовершеннолетних, имеющих условные наказания.

«По опыту работы таких центров мы видим, что среди детей, которые прошли через пробационные программы, повторно совершивших преступления лишь 2% несовершеннолетних. Это прекрасный результат», - подчеркнул министр юстиции.

При этом он отметил, что перед страной стоит масштабная задача развития пробационных программ не только для несовершеннолетних, но и для взрослых.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады на Украине Роман Ващук отметил, что в Канаде система пробации для несовершеннолетних успешно действует уже 25 лет.