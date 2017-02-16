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Сегодня 16 февраля 2017 года, 14:03

У Минюста появилась официальная страница в соцсети

Министерство юстиции Украины завело официальную страницу в социальной сети Facebook. Отныне с новостями ведомства можно будет ознакомится по ссылке.

Как ранее сообщала «ЮП», Минюст вошел в тройку лидеров министерств, которые наиболее активно внедряют реформы. Согласно результатам двухлетнего исследования проекта Индекс мониторинга реформ (іМоРе), среди самых успешных направлений - реализация антикоррупционной политики и создание антикоррупционных органов, запуск системы электронного декларирования, открытие реестров и переход к предоставлению услуг через Интернет.