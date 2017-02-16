Сегодня 16 февраля 2017 года, 14:03

В Японии биткоин признан официальным платежным средством

Новый закон, принятый в Японии, позволяет использовать биткоин в качестве законного платежного средства. С апреля любая компания сможет получить лицензию на использование криптовалюты, но прежде придется заплатить 300 000 долл. США и пройти налоговый аудит.

С апреля 2017 года власти Японии одобрят использование биткоина в качестве платежного средства. Для получения лицензии необходимо оплатить взнос в размере 300 000 долл. США, который не возвращается даже если лицензию не выдадут. Также на счету компании должно быть не менее 100 000 долл. США в резервной валюте. Как отмечает Sputnik International, власти намеренно установили высокие расценки, чтобы ограничить доступ к легальному рынку биткоинов для небольших компаний и частных лиц.

Компании будут выполнять и другие требования, чтобы доказать, что они не используют криптовалюту в преступных целях. В частности им придется проходить регулярные проверки в налоговой службе.

Впервые о подобной инициативе в Японии заговорили год назад. Тогда правящая Либерально-демократическая партия предложила законопроект, приравнивающий биткоин и другие криптовалюты к законным платежным средствам.

Жесткость регулирования связана с тем, что в 2014 году обладатели криптовалюты в Японии стали жертвами крупного мошенничества. Обменник биткоинов Mt. Gox внезапно прекратил свою работу, в результате чего многие пользователи потеряли большие суммы. Они не смогли потребовать компенсации в суде, так как биткоины не признавались материальной собственностью. В том же году японским банкам и другим компаниями запретили проводить операции в биткоинах.

В прошлом году японская страховая компания Mitsui Sumitomo Insurance представила пакет услуг, который покрывает убытки биткоин-обменников, однако обычные пользователи по-прежнему не могли рассчитывать на защиту своих инвестиций в криптовалюту. При этом биткоины широко используется в стране не только для покупки товаров в интернет-магазинах, но и для оплаты коммунальных услуг. В Японии около 5 000 предпринимателей и онлайн-магазинов принимают оплату в биткоинах. За последние месяцы оборот биткоинов в стране увеличился. С апреля по декабрь 2016 года количество владельцев цифровой валюты выросло на 62 000 человек.

Осенью 2016 года японское Агентство финансовых услуг также планировало ввести регулирование для виртуальной валюты. По его условиям, компании, реализующие компьютерные игры в Японии, должны обеспечивать виртуальные деньги реальными.