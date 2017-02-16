САУ инициирует изменения в УПК в части предоставления адвокату права обжаловать решения следственных судей

Продолжает свою работу расширенное заседание САУ.
Лидия Изовитова, председатель САУ, привела статистические данные нарушения прав адвокатов. В частности, на протяжении 2016 года зафиксировано 26 случаев обысков у адвокатов, 2 задержания, 6 убийств, 12 случаев физической расправы над адвокатами.
«Мы всегда обращаемся в ГПУ, СБУ и иные правоохранительным органам, но оставили без внимания следственных судей», - отметила г-жа Изовитова.
В связи с этим, она предложила обратиться к Съезду судей, Совету судей Украины, Ассоциации следственных судей.
Этим обращением необходимо обратить внимание судей на существование Единого реестра адвокатов, где содержится информация о рабочих местах адвокатов. В том случае, если указанная информация в реестре об адвокате содержится, судьям следует истребовать от прокурора или иного компетентного органа информацию о том, что даное обращение не касается адвокатской деятельности. Если будет установлен факт несовершения следственным судьей вышеуказанных действий, следует инициировать привлечение судьи к дисциплинарной ответственности.
В свою очередь Оксана Каденко предложила с соответствующим обращением представителю САУ выступить непосредственно на Съезде судей.
Также Павел Луцюк выступил с инициативой обобщить практику ВККС по привлечению к дисциплинарной ответственности следственных судей и представить ее САУ. Более того в связи с тем, что у ВККС уже нет полномочий к привлечению судей к дисциплинарной ответственности, он предложил провести с представителями региональных советов соответствующий семинар.
В ходе обсуждения этого вопроса стало известно об избиении сегодня адвоката Андрея Вербы. Было принято решение обратиться в ГПУ, прокурору Днепропетровской области и министру МВД с просьбой поставить это дело на особый контроль.
По результатам обсуждения было принято решение обратиться Съезду судей, Совету судей Украины, Ассоциации следственных судей и председателей апелляционных судов, а также инициировать внесение изменений в УПК в части предоставления права обжаловать решения следственных судей.
Кроме того, было принято решение разработать методические рекомендации по составлению жалоб на действия следственных судей.
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