В антикоррупционной прокуратуре пообещали до марта представить публичный реестр производств

В специализированной антикоррупционной прокуратуре готовят публичный реестр по каждому производству, которое планируется обнародовать до марта. Об этом рассказал председатель САП Назар Холодницкий.
«Мы сейчас готовим информацию, она будет публичная, по каждому производству. Антикоррупционное бюро у нас приняли информацию о состоянии дел и сделало такой реестр. Мы его переделаем и усовершенствуем, это будет на следующей неделе или с первого марта», - рассказал он.
По его словам, таким образом подробности каждого судебного дела станут прозрачными для общественности.
«Просто будем видеть каждое дело, когда слушание было, почему перенесли, что было сделано, когда будет и планируется сделать», - добавил руководитель САП.
Напомним, на Украине заработал реестр дел, расследуемых НАБУ.
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