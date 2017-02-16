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Сегодня 16 февраля 2017 года, 15:34

Нацбанк лишил валютной лицензии еще одну компанию

Национальный банк отозвал лицензию на совершение валютных операций у «ФК-Хранитель». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Согласно распоряжению Национального банка от 15 февраля №98-ро генеральная лицензия от 3 октября 2014 года №141 на осуществление ООО «ФК-Хранитель» валютных операций ото звана», – говорится в сообщении.