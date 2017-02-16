Адвокаты наработают изменения в текст законопроекта о Конституционном Суде, - САУ

Открывая заседание Совета адвокатов Украины Лидия Изовитова напомнила, что в первом чтении принят проект закона «О Конституционном Суде Украины». Тем не менее, в тексте документа не предусмотрено ни одной процедуры подачи конституционной жалобы.
«Если до сих пор КСУ руководствуется внутренним регламентом, то с принятием закона, которым вводится конституционная жалоба это уже не будет является вопросом регламента, а вопросом законодательных процедур», - отметила г-жа Изовитова.
Также она высказала мнение, что адвокаты должны вмешаться и пролоббировать соответствующие изменения.
В свою очередь Александр Дроздов озвучил первые наработки в этом вопросе. Среди них: признать исключительно адвоката представителем интересов субъектов конституционного обращения, а также адвокат должен иметь статус участника конституционного производства и представителя участника конституционного производства.
По результатам обсуждения была создана рабочая группа и принято решение после доработки предложенных изменений в текст законопроекта обратиться с соответствующим заявлением к парламенту.
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