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Сегодня 16 февраля 2017 года, 14:03

КСУ отложил рассмотрение вопроса о законности электронного декларирования

Конституционный суд Украины повторно отложил рассмотрение конституционности электронного декларирования из-за неявки инициаторов представления. Об этом на заседании сообщил председатель Конституционного суда Юрий Баулин.

Заседание перенесено на неопределенный срок.

Кроме того, КСУ намерен обратиться к инициаторам представления и президенту Петру Порошенко с просьбой обеспечить участие своих представителей в судебном рассмотрении.

Конституционный суд планировал начать рассмотрение конституционности электронного декларирования, в частности нормы о декларировании доходов родственников чиновников.