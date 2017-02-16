Сегодня 16 февраля 2017 года, 12:32

В Киеве началось внеочередное расширенное заседание САУ

В Киеве начало работу внеочередное расширенное заседание Совета адвокатов Украины.

Как сообщает корреспондент «ЮП», на заседании присутствует 17 членов Совета адвокатов Украины. Утверждена повестка дня.

Напомним, среди других вопросов в повестку дня внесен вопрос о проведении отчетно-выборного съезда адвокатов Украины. Также будет обсуждаться участие членов Совета адвокатов Украины в качестве наблюдателей в собрании адвокатов по выдвижению и избранию делегатов отчетно-выборной конференции адвокатов Киевской области и в отчетно-выборной конференции адвокатов Киевской области.