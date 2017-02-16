В Киеве началось внеочередное расширенное заседание САУ

В Киеве начало работу внеочередное расширенное заседание Совета адвокатов Украины.
Как сообщает корреспондент «ЮП», на заседании присутствует 17 членов Совета адвокатов Украины. Утверждена повестка дня.
Напомним, среди других вопросов в повестку дня внесен вопрос о проведении отчетно-выборного съезда адвокатов Украины. Также будет обсуждаться участие членов Совета адвокатов Украины в качестве наблюдателей в собрании адвокатов по выдвижению и избранию делегатов отчетно-выборной конференции адвокатов Киевской области и в отчетно-выборной конференции адвокатов Киевской области.
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А чего это Верховной Раде просыпаться? Она просыпается только при заполнении Е-деклараций. Проснуться должны адвокаты, ведь кооптация вредит только им. Ходя адвокаты давно не спят, они проснулись, но бояться открыть глаза, претворяются, что спят. А ведь прекрасно знают, что преТВАРЬятся стыдно.
Спешите господа заседатели провести конференции на местах и съезд по своим правилам раньше ноября 17 г. А то вдруг вр примет решение проводить их по своим правилам и ваши кооптации и квотирования отменит. Установит проведение конференций на местах с правом участия в них всех адвокатов, желающих принимать участие, а все вы подлежите выборам делегатами на общих основаниях.
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