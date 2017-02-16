Сегодня 16 февраля 2017 года, 12:32

Суд впервые признал админнарушением необнародование информации об использовании средств госпредприятием

Необнародование информации об использовании средств ПАО «Строительная компания «Укрбуд» - незаконно и является админнарушением. Это признал Днепровский районный суд г.Киева.

Как сообщается в пресс-службе Уполномоченного Верховного Совета Украины по правам человека, к ним обратился народный депутат Украины Сергей Лещенко. Он сообщил о нарушении государственным публичным акционерным обществом «Строительная компания «Укрбуд» требований Закона Украины «Об открытости использования публичных средств».

Народный депутат проинформировал, что письмом за подписью президента Государственной строительной корпорации «Укрбуд», председателя наблюдательного совета СК «Укрбуд» сообщили, что на СК «Укрбуд» не распространяются положения Закона Украины «Об открытости использования публичных средств», поскольку общество не относится к предприятиям, уполномоченным на получение государственных средств, принятии по ним обязательств и осуществлении платежей.

Другим письмом за подписью председателя правления СК «Укрбуд» сообщалось, что СК «Укрбуд» не является предприятием, которое обязано обнародовать информацию об использовании средств в порядке, определенном законом.

По результатам проверки обращения работниками Секретариата Уполномоченного было установлено, что согласно информации, размещенной в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований и информационной базы данных о рынке ценных бумаг Украины, СК «Укрбуд» является публичным акционерным обществом, 100% акций которого принадлежит Кабинету Министров Украины.

«По результатам мониторинга, проведенного Секретариатом Уполномоченного в рамках контроля за соблюдением требований Закона Украины «Об открытости использования публичных средств», который вступил в силу 12 сентября 2015 года, было обнаружено неоднозначное понимание положений этого закона, в частности по определению субъектов хозяйствования государственной и коммунальной собственности», – отметила в этой связи Представитель Уполномоченного по вопросам соблюдения права на информацию и представительства в КСУ Ирина Кушнир.

По мнению Уполномоченного, системность такого неоднозначного толкования норм закона связана, в том числе, и с пассивной позицией Министерства финансов Украины, которое не обеспечило разъяснения положений закона, четкого определения спорных вопросов и содействия в его реализации.