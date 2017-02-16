Сегодня 16 февраля 2017 года, 11:01

Впервые в истории Украины Верховный Суд формируется на конкурсной основе, - председатель ВККС С.Козьяков

Сегодня, 16 февраля, начался важный этап конкурса в Верховный Суд - квалификационное оценивание кандидатов. Допуск к оцениванию прошли 625 кандидатов, большинство из которых (70,2%) - судьи. Также за место в новом ВС поборются ученые (12,2%), адвокаты (10,4%), кандидаты с совокупным стажем (7,2%). «Впервые в истории Украины Верховный Суд формируется на конкурсной основе. Мы сейчас присутствуем при том, что называется «революция сверху», - отметил во время брифинга председатель ВККС Сергей Козьяков.

Анонимное тестирование - это первая часть первого этапа квалификационного оценивания (экзамена), вторая состоится 21 февраля в форме выполнения практического задания. Второй этап - собеседование.

Сегодняшнее тестирование будет проходить в течение 4 часов, каждый кандидат должен выбрать один из четырех ответов на 120 вопросов. Отдельные задания предназначены для кандидатов в каждый из кассационных судов Верховного Суда. Тестовые тетради закодированы, результаты будет считать компьютер. Максимальное количество баллов, которое может набрать кандидат за письменное тестирование, - 90.

Всего же в течение всего оценивания кандидат сможет получить максимум 1000 баллов: 250 - за добропорядочность, 250 - за профессиональную этику, 500 - за компетентность (к этой категории, в частности, относятся и вышеуказанные 90 баллов за экзамен).

Кандидаты, набравшие минимально допустимый балл, будут допущены к следующим этапам оценивания. Каким должен быть этот проходной балл, ВККС еще не определилась, рассказал на брифинге член ВККС Станислав Щотка.

Также Сергей Козьяков прокомментировал информацию об иске в ВАСУ, поданном Виталием Снегиревым, которому ВККС отказала в допуске к оцениванию. Председатель ВККС отметил: «У нас были основания отказать ему - это письмо Минобороны, и в суде мы этот документ предоставим как доказательство».