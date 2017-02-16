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Сегодня 16 февраля 2017 года, 11:01

В Киеве началось квалифоценивание кандидатов в ВС. Онлайн-трансляция

Сегодня в Киеве проходит анонимное письменное тестирование в рамках конкурса в Верховный Суд. 21 февраля кандидаты на должности в ВС будут выполнять практическое задание. Онлайн-трансляцию можно посмотреть по ссылке.

Напомним, к сдаче квалификационного оценивания ВККС допустила 630 кандидатов. Кандидаты, имеющие право на сдаче экзамена в Верховный Суд:

• Кандидаты на должности судей Кассационного административного суда - 119 человек;

• Кандидаты на должности судей Кассационного хозяйственного суда - 130 человек;

• Кандидаты на должности судей Кассационного уголовного суда - 177 человек;

• Кандидаты на должности судей Кассационного гражданского суда - 199 человек.