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Сегодня 16 февраля 2017 года, 12:32

В Киеве начала работу муниципальная полиция

В Киеве создано городское общественное формирование по охране общественного порядка и государственной границы «Муниципальная Варта». Об этом заявил в соцсети заместитель директора Департамента общественных коммуникаций КГГА Олег Куявский.

«Кадровой основой стал Киевский городской союз ветеранов АТО, руководителем — Игорь Мари, который прошел весь Майдан, а по завершении Революции достоинства с оружием в руках пошел защищать восточную границу Украины», — сказано в сообщении.

Активное участие в создании муниципальной полиции приняла Юлия Цепун, которая, после гибели мужа во время противостояний на Майдане, стала гражданским активистом.

В новую структуру по защите порядка приглашаются активные жители столицы. Им предлагают принимать участие в патрулировании улиц Киева.

В планах организаторов инициативы создание в будущем муниципального правоохранительного органа со всеми полномочиями силовой структуры.