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Сегодня 16 февраля 2017 года, 12:32

АМКУ заинтересовался новым фармацевтическим монополистом

Антимонопольный комитеты Украины начал рассмотрение дела о приобретении ЧАО Фармацевтическая фирма «Дарница» акций ПАО «Научно-производственный центр «Борщаговский химико-фармацевтический завод». Об этом говорится в сообщении АМКУ.

Как сообщается, данная сделка приведет к тому, что свыше 50% голосов в высшем органе управления общества будет сосредоточено у одного собственника.

По этой причине произойдет концентрация на рынках лекарственных средств, в частности:

• средств, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм;

• средств, влияющих на систему крови;

• средств, влияющих на сердечно-сосудистую систему;

• дерматологических средств;

• противомикробных средств для системного применения;

• средств, влияющие на опорно-двигательный аппарат;

• средств, действующие на нервную систему;

• противопаразитных средств, инсектицидов и репеллентов;

• средств, действующие на респираторную систему.