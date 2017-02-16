АМКУ заинтересовался новым фармацевтическим монополистом

Антимонопольный комитеты Украины начал рассмотрение дела о приобретении ЧАО Фармацевтическая фирма «Дарница» акций ПАО «Научно-производственный центр «Борщаговский химико-фармацевтический завод». Об этом говорится в сообщении АМКУ.
Как сообщается, данная сделка приведет к тому, что свыше 50% голосов в высшем органе управления общества будет сосредоточено у одного собственника.
По этой причине произойдет концентрация на рынках лекарственных средств, в частности:
• средств, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм;
• средств, влияющих на систему крови;
• средств, влияющих на сердечно-сосудистую систему;
• дерматологических средств;
• противомикробных средств для системного применения;
• средств, влияющие на опорно-двигательный аппарат;
• средств, действующие на нервную систему;
• противопаразитных средств, инсектицидов и репеллентов;
• средств, действующие на респираторную систему.
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