КСУ сегодня продолжит рассмотрение закона о предотвращении коррупции

Конституционный суд Украины в четверг в форме устного слушания продолжит рассмотрение дела о соответствии Конституции Украины отдельных положений закона «О предупреждении коррупции» и статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины относительно декларирования недостоверной информации. Об этом сообщает пресс-служба суда.
«Конституционный суд Украины в форме устного слушания продолжит рассмотрение дела по конституционному представлению 48 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) отдельных положений Закона Украины «О предотвращении коррупции» и статьи 3661 Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении.
По мнению авторов ходатайства, оспариваемые положения закона нарушают конституционные принципы верховенства права, правовой определенности, законности, индивидуальной ответственности, запрета вмешательства в личную жизнь и распространение конфиденциальной информации, поэтому они не соответствуют требованиям статей 8, 19, 21, 22, 24 , 28, 32, 38, 41, 43, 57, 58, 61, 62, 64, 68, 75 Основного Закона Украины.
Судья-докладчик по делу - Станислав Шевчук.
Напомним, 22 декабря 2016 года КСУ отложил рассмотрение конституционности положений закона о предотвращении коррупции.
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