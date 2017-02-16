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Сегодня 16 февраля 2017 года, 11:01

ЮФ Aequo консультирует группу Эпицентр в связи с приобретением торговых центров

>ЮФ Aequo консультирует группу Эпицентр в связи с приобретением торговых центров во Львове, Буче и Борисполе, общая площадь которых составляет более 40 тыс. кв. м.

Комплексное юридическое сопровождение включает разработку структуры сделки, проведение due diligence объектов покупки, получение разрешений Антимонопольного комитета Украины, подготовку транзакционной документации и сопровождение закрытия сделки.

Группа Эпицентр объединяет крупнейшую на Украине сеть строительно-хозяйственных гипермаркетов и является лидером розничной торговли DIY-рынка на Украине.