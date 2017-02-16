Генпрокурор попросил доработать закон о заочных осуждениях

Верховный Совет должен доработать закон о заочных осуждениях, чтоб Виктор Янукович не ушел от суда, — сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и напомнил о необходимости усовершенствования закона о заочном осуждении.
«Его проблема в том, что этот закон может использоваться стороной защиты, как доказательство выборочного правосудия. Потому что закон действует с апреля прошлого года по апрель этого года. Таким образом, избирательность срока действия заочного осуждения может квалифицироваться стороной защиты в апелляции к Евросуду как выборочное правосудие. Мы не можем дать даже шанса защиты Януковича и его приспешникам для таких действий в европейском суде.
Поэтому я обратился к парламенту с просьбой принять закон 6510, который совершенствует норму и дает возможность введения заочного осуждения до создания ГБР. Когда оно будет создано? В этом году. Нам будет достаточно времени для вручения подозрений и обвинительных актов и начать заочное осуждение по Януковичу по госизмене», — сказал Ю.Луценко
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