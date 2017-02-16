Открытый реестр договоров с застройщиками Киева заработает через 2-3 месяца

Открытая электронная база договоров киевских застройщиков с указанием размера паевого участия по ним станет доступной через 2-3 мес., сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА) со ссылкой на первого заместителя главы КГГА Геннадия Плиса.
“Что касается общественности, то для любого, кто интересуется вопросами паевого участия, информационная база будет в открытом доступе, как только мы ее закончим, то есть через два-три месяца. Это будет Реестр договоров. Все долги конкретных застройщиков с указанием состояния судебных процессов по ним доступны для ознакомления уже сейчас”, – отметил Г.Плис.
По его словам, программа расчета размеров паевого взноса и подготовки договоров начала работать с 1 января, однако публичная часть пока не доступна, так как не выверенная база данных.
Как пояснил Г.Плис, программа позволяет любому застройщику и любому желающему сделать предварительный расчет размера паевого участия перед подачей документов, а также рассчитать размер ближайшего платежа по заключенному договору.
В перспективе, по словам Г.Плиса, появится опция, предусматривающая полное электронное взаимодействие между администрацией и девелоперами без передачи бумажных документов.
“Планируем сделать это доступным до конца года. Пока застройщики подают письменные заявки в департамент, но эти данные еще не сведены. Что касается функции оплаты, то пока она проводится стандартным способом. Данные по паевым, уплаченным с начала года, еще не сведены”, – резюмировал чиновник.
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