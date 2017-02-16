Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 16 февраля 2017 года, 09:30

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Открытый реестр договоров с застройщиками Киева заработает через 2-3 месяца

16 февраля 2017 года Источник:Finance.Ua

Открытая электронная база договоров киевских застройщиков с указанием размера паевого участия по ним станет доступной через 2-3 мес., сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА) со ссылкой на первого заместителя главы КГГА Геннадия Плиса.

“Что касается общественности, то для любого, кто интересуется вопросами паевого участия, информационная база будет в открытом доступе, как только мы ее закончим, то есть через два-три месяца. Это будет Реестр договоров. Все долги конкретных застройщиков с указанием состояния судебных процессов по ним доступны для ознакомления уже сейчас”, – отметил Г.Плис.

По его словам, программа расчета размеров паевого взноса и подготовки договоров начала работать с 1 января, однако публичная часть пока не доступна, так как не выверенная база данных.

Как пояснил Г.Плис, программа позволяет любому застройщику и любому желающему сделать предварительный расчет размера паевого участия перед подачей документов, а также рассчитать размер ближайшего платежа по заключенному договору.

В перспективе, по словам Г.Плиса, появится опция, предусматривающая полное электронное взаимодействие между администрацией и девелоперами без передачи бумажных документов.

“Планируем сделать это доступным до конца года. Пока застройщики подают письменные заявки в департамент, но эти данные еще не сведены. Что касается функции оплаты, то пока она проводится стандартным способом. Данные по паевым, уплаченным с начала года, еще не сведены”, – резюмировал чиновник.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 7 (999) от 14/02/17 Свежий номер

Медиаправо

№ 7 (999)
Государство и юристы

Форменный порядок

Отрасли практики

По линии Фонда

Судебная практика

Трудовая повинность

Частная практика

Рисковое производство

Архив голосованийVox Populi

Когда вы начали читать газету «Юридическая практика»?

С выхода ее первых номеров.

Когда выбрал для себя профессию юриста.

Когда у газеты появилась электронная версия.

Когда «ЮП» завела страничку в Fаcebook.

Точно уже не помню.

Вообще не читаю.

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
    Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
    aequo
Пресс-релизы

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер логистической отрасли года»

Национальный налоговый форум «ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И ПРИБЫЛЬ»

10 лютого - благодійний семінар “Репутація адвоката в сучасному українському суспільстві”

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Аграрий года»

Что ждёт должников и их юристов?

Дві команди представлятимуть Україну у Вашингтоні на студентських змаганнях з міжнародного права

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Телевизионный журналист года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Деятель искусств года»

Тихих гаваней уже не будет

Качество правосудия невозможно без эффективной оптимизации судебной системы

Специальная премия «Энергоэффективная Украина» общенациональной программы «Человек года-2016» - ЖК «Новая Англия»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации  «Новая генерация года»

VІІ Всеукраїнська зимова правнича школа

«Человек года: ориентиры успеха» Определены обладатели международных и специальных премий 21-й программы «Человек года – 2016»

Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»

Деловой еженедельник БИЗНЕС меняет логотип и дизайн

ipLex - мобильные правовые системы

"Український адвокат" официальное издание высших органов адвокатского самоуправления

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом