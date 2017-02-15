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КМУ ввел чрезвычайное положение в энергетике

15 февраля 2017 года Источник:«Украинская правда»*

Кабинет министров ввел чрезвычайное положение в энергетике. Соответствующее решение утвердили на внеочередном заседании правительства 15 февраля.

Премьер-министр Владимир Гройсман еще раз осудил блокирование поставок угля антрацитовой группы с территорий, временно неподконтрольных правительству.

Гройсман подчеркнул, что правительство будет делать все возможное, чтобы не допустить или минимизировать отключения электроэнергии, а также минимизировать негативные последствия для граждан. "Отключения будут происходить только в крайних случаях. Сейчас вопрос так не стоит. Сейчас мы нагружаем на максимум все, что можно нагрузить, что не есть здорово", - сказал премьер.

«Я считаю, что блокада угля это преступление. По крайней мере что касается угля, о другом не берусь судить», - отметил он.

В.Гройсман призвал участников блокады ее снять, потому что она угрожает энергетической безопасности Украины:

«Все остальное, пожалуйста, блокируйте, контролируйте, боритесь с контрабандой и в этом вопросе можете на меня рассчитывать», - отметил премьер.

Как известно, 13 февраля на заседании антикризисного штаба компания «Укрэнерго» и Министерство топлива и энергетики предлагают правительству ввести чрезвычайное положение на рынке электроэнергии из-за блокирования поставок антрацита с неконтролируемых территорий Донбасса.

И.о. руководителя «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук заявил, что при введении чрезвычайного положения в энергетике антрацитового угля хватит на Украине на 40 суток. 12 февраля В.Гройсман заявил, что блокирование поставок угля с неподконтрольных Украине территорий Донбасса может привести к остановке и отключения в сфере электро- и теплоснабжения по всей территории страны.

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Комментарии:»

123 15 февраля 2017 года 18:07 #

Ну, якщо блокування - це кримінальний злочин, - припиніть його згідно приписів діючого кримінального законодавства. У чому проблема ?

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