Генпрокурор: сегодня органы прокуратуры расследуют 259 производств по делам Майдана

Органы прокуратуры на сегодня расследуют 259 производств о преступлениях, совершенных во время Революции Достоинства. Об этом во время брифинга сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
«Органами прокуратуры на сегодняшний день расследуются 259 производств о преступлениях, совершенных во время Революции Достоинства. Из них 14 следствие ведет Генпрокуратура Украины, 245 - в областях», - сообщил Ю.Луценко.
Как сообщалось ранее, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что 12 региональных прокуроров «забыли» о делах по фактам противодействия мирным протестам во время Майдана и обязал их отчитаться о своей работе 18 февраля.
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