Европарламент ратифицировал соглашение о ЗСТ с Канадой

Сегодня, 15 февраля, Европарламент проголосовал за ратификацию Всеобъемлющего экономического и торгового соглашения (CETA) между ЕС и Канадой. Об этом сообщает пресс-служба Европарламента в Твиттере.
Ратификацию соглашения поддержали 408 евродепутатов, против проголосовали 254, еще 33 европарламентария воздержались от голосования.
Как сообщили в пресс-службе Европарламента, после принятия евродепутатами уже с апреля возможно временное применение соглашения – к тому времени, как его ратифицируют национальные парламенты.
Напомним, руководство ЕС и Канады подписало соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве в конце октября прошлого года. Подписание соглашения при этом планировалось несколькими днями ранее, однако было перенесено, поскольку Бельгия блокировала CETA.
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