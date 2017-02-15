Сегодня 15 февраля 2017 года, 18:21

Европарламент ратифицировал соглашение о ЗСТ с Канадой

Сегодня, 15 февраля, Европарламент проголосовал за ратификацию Всеобъемлющего экономического и торгового соглашения (CETA) между ЕС и Канадой. Об этом сообщает пресс-служба Европарламента в Твиттере.

Ратификацию соглашения поддержали 408 евродепутатов, против проголосовали 254, еще 33 европарламентария воздержались от голосования.

Как сообщили в пресс-службе Европарламента, после принятия евродепутатами уже с апреля возможно временное применение соглашения – к тому времени, как его ратифицируют национальные парламенты.

Напомним, руководство ЕС и Канады подписало соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве в конце октября прошлого года. Подписание соглашения при этом планировалось несколькими днями ранее, однако было перенесено, поскольку Бельгия блокировала CETA.