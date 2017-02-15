Сегодня 15 февраля 2017 года, 18:21

ГПУ проверит использование формулы "Роттердам+" при закупке угля

Генеральный прокурор Юрий Луценко поручил проверить, действительно ли на Украине действуют тарифы на уголь, образованные без использования формулы «Ротерадам+». Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко на пресс-конференции в среду.

«Я на прошлой неделе дал распоряжение провести доследственную проверку материалов о формировании тарифов так называемым «Роттердам+»в Нацкомиссии по регулированию тарифов», - сказал Ю.Луценко.

«Я по должности обязан установить, действительно ли уголь на Украине закупается по так называемой формуле «Роттердам+». По предварительным разъяснениям работников и руководителей Кабинета министров - нет, потому что «Роттердам+» предусматривает пять с лишним тысяч гривен за тонну угля, в данный момент уплачивается около 1500 грн за тонну угля», - заявил Генпрокурор.

«Тем не менее, у меня возникает вопрос, НКРЭ согласно своих функциональных обязанностей по соответствующему профильному закону статья 1 проверило эти тарифы? Какая себестоимость угля? Какая рентабельность? Какие затраты на транспортировку? Нет ли злоупотребления монопольным положением?», - отметил он.

По его словам, этот вопрос будет изучен в ходе проверки, при необходимости будет возбуждено уголовное производство.

«При необходимости мы будем устанавливать тех, кто, возможно, принял незаконные решения, которые привели к завышению этих тарифов», - подытожил Ю.Луценко.

Ранее председатель НКРЭ Дмитрий Вовк заявил, формула «Роттердам+» позволила диверсифицировать поставки угля, однако в действующих тарифах цена на уголь, которая существует сейчас - не предусмотрена.