Генеральный прокурор Юрий Луценко поручил проверить, действительно ли на Украине действуют тарифы на уголь, образованные без использования формулы «Ротерадам+». Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко на пресс-конференции в среду.
«Я на прошлой неделе дал распоряжение провести доследственную проверку материалов о формировании тарифов так называемым «Роттердам+»в Нацкомиссии по регулированию тарифов», - сказал Ю.Луценко.
«Я по должности обязан установить, действительно ли уголь на Украине закупается по так называемой формуле «Роттердам+». По предварительным разъяснениям работников и руководителей Кабинета министров - нет, потому что «Роттердам+» предусматривает пять с лишним тысяч гривен за тонну угля, в данный момент уплачивается около 1500 грн за тонну угля», - заявил Генпрокурор.
«Тем не менее, у меня возникает вопрос, НКРЭ согласно своих функциональных обязанностей по соответствующему профильному закону статья 1 проверило эти тарифы? Какая себестоимость угля? Какая рентабельность? Какие затраты на транспортировку? Нет ли злоупотребления монопольным положением?», - отметил он.
По его словам, этот вопрос будет изучен в ходе проверки, при необходимости будет возбуждено уголовное производство.
«При необходимости мы будем устанавливать тех, кто, возможно, принял незаконные решения, которые привели к завышению этих тарифов», - подытожил Ю.Луценко.
Ранее председатель НКРЭ Дмитрий Вовк заявил, формула «Роттердам+» позволила диверсифицировать поставки угля, однако в действующих тарифах цена на уголь, которая существует сейчас - не предусмотрена.
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