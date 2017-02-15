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Сегодня 15 февраля 2017 года, 16:50

Сегодня вечером состоится внеочередное заседание правительства

Кабинет министров Украины проведет внеочередное заседание в среду, 15 февраля. Об этом говорится на официальном сайте правительства.

Начало заседания под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана запланировано на 17:00.

Предыдущее заседание правительства прошло во вторник, 14 февраля, в ходе которого был представлен отчет о работе правительства в 2016 году.