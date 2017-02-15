Сегодня 15 февраля 2017 года, 16:50

Фонд гарантирования: кредиторы ликвидируемых банков требуют 244 миллиарда гривен

Общая сумма подтвержденных требований кредиторов 73 ликвидируемых на Украине банков на начало 2017 года составила 243,84 млрд грн, что в 2 раза выше показателя годом ранее. Как сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц, двукратный рост этой суммы объясняется утверждением в течение прошлого года требований кредиторов в 25 банках.

По информации фонда, крупнейшими по указанной сумме в 2016 году стали «Дельта Банк» с требованиями кредиторов на 53,74 млрд грн, банк «Финансы и Кредит» с требованиями на 30,86 млрд грн, «ВБР» - на 6,54 млрд грн и «Хрещатик» - на 6,15 млрд грн. Также Фонд гарантирования сообщил, что в течение 2016 года погашены требования кредиторов на 10,64 млрд грн, однако анализ активов находящихся в управлении фонда банков дает основания констатировать, что погашение третьей и последующих очередей требований возможно примерно в трети неплатежеспособных финучреждений.

Фонд подчеркнул, что принимает все меры для сохранения и предупреждения обесценивания активов ликвидируемых банков, а также для проведения максимально открытых и прозрачных электронных аукционов по их продаже. Кроме того, фонд напомнил, что по состоянию на начало февраля подал 3835 заявлений в правоохранительные органы о совершении уголовных правонарушений в банках-банкротах на общую сумму 295,5 млрд грн.

В ходе очистки банковской системы за 2014-2017 годы Национальный банк Украины принял решения о выведении с рынка 90 банков. В том числе 33 банка стали неплатежеспособными в 2014 году, еще 33 – в 2015-м, 21 – в 2016-м и три – в 2017 году.