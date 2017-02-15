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Правительство планирует ввести новые льготы на электромобили на Украине

15 февраля 2017 года Источник:epravda.com.ua

Кабинет министров попытается снизить стоимость электрических моделей. Через три года доля электромобилей должна составлять 15% от всех проданных авто, об этом во время круглого стола заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

«Чтобы достичь этого показателя, правительство планирует сделать электрокары привлекательными для украинских автолюбителей. Прежде всего правительство попытается уменьшить стоимость электрических моделей», - говорится в сообщении.

Как отмечается, Минтранс планирует отменить акциз на электромобили на Украине, а также НДС и сбор в пенсионный фонд при первой регистрации.

«Суммарно это позволит снизить цену на 21,6%», - пишет издание.

По словам В.Омеляна, в министерстве также рассматривается вариант компенсации части стоимости электрокара.

Кроме того, В.Омелян не исключает, что в перспективе на Украине может начаться производство электромобилей, а это уменьшит их цену.

Министр считает, что потенциальными инвесторами могут стать Volkswagen, Hyundai, Toyota, Honda, Suzuki, Nissan, Fiat.

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