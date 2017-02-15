Сегодня 15 февраля 2017 года, 16:50

КМУ отменил пенсионный сбор для благотворительных смс-сообщений

Кабинет Министров отменил сбор на обязательное государственное пенсионное страхование для услуг по отправке благотворительных текстовых сообщений. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства социальной политики со ссылкой на решение правительства.

Согласно постановлению правительства №72 от 14 февраля, сбор на обязательное государственное пенсионное страхование при отправке благотворительного телекоммуникационного сообщения абонентами не уплачивается.

Кроме того, в случае получения благотворительного телекоммуникационного сообщение сумма сбора на обязательное государственное пенсионное страхование, исходя из суммы средств, которую оператор сотовой подвижной связи перечисляет неприбыльной организации, в том числе благотворительной организации (кроме политических партий и кредитных союзов), или территориальной общине, засчитывается оператором сотовой подвижной связи в счет уменьшения текущих платежей по указанному сбору в течение текущего отчетного периода.

Также урегулирован вопрос о возврате ошибочно или излишне уплаченных сумм сбора на обязательное государственное пенсионное страхование с отдельных видов хозяйственных операций: порядок возврата сумм осуществляется по нормам, установленным Бюджетным кодексом и нормативно-правовыми актами, принятыми в его исполнение.