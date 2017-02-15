ГПУ внесет представление относительно снятия неприкосновенности с трех депутатов в парламент

Государственная фискальная служба обнаружила неуплату налогов тремя депутатами, проанализировав их электронные декларации.Об этом во время заявил Генпрокурор Юрий Луценко.
«Наконец мы получили от ГФС ответ о проведенной внеплановой проверке трех народных депутатов из 17 представленных, по которым установлена неуплата налогов соответственно 60, 50 и 40 тысяч гривен», - сказал он.
Ю.Луценко добавил, что представление на этих трех депутатов в Верховный Совет он внесет в ближайшее время.
«Вариантов развития событий два. Первый – Верховный Совет дает разрешение на привлечение к уголовной ответственности, предусматривающий до 3 лет тюрьмы, или эти народные депутаты платят соответственно 50, 60 и 40 тысяч гривен, чем 212 статья исчерпывается», - сказал он.
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