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«Ощадбанк» отстоял в ВСУ залог стоимостью 100 млн грн

15 февраля 2017 года Источник:Finance.Ua

Государственный «Ощадбанк» отстоял в Верховном Суде Украины залог стоимостью 100 млн гривен. Об этом говорится в пресс-релизе банка.

Согласно сообщению, 1 февраля Верховный Суд Украины полностью удовлетворил заявление Ощадбанка о пересмотре постановления Высшего хозяйственного суда Украины по делу №910/8438/15-г.

«Используя неправосудные судебные решения по указанному делу, бывшие владельцы Брокбизнесбанка пытались вывести из-под ипотеки «Ощадбанка» здание, расположенное по ул. Саксаганского, 115а в городе Киеве стоимостью 100 млн гривен», – сообщает пресс-служба.

В частности говорится о том, что физическое лицо, связанное с должником, которое даже не было учредителем юридического лица – ипотекодателя, пыталось в судебном порядке признать недействительным решение общего собрания ипотекодателя о передаче здания в ипотеку госбанка.

«Как это ни удивительно, хозяйственные суды трех инстанций вопреки прямым предписаниям законодательства и правовым позициям высших судебных инстанций встали на сторону связанного с бывшими владельцами физлица, что могло привести к убыткам для госбанка на 100 млн гривен», – говорится в сообщении.

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