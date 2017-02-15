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Сегодня 15 февраля 2017 года, 15:19

Антикоррупционная прокуратура продлила расследование уголовного производства в отношении председателя ЦИК

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) продлила расследование уголовного производства против председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского до 13 апреля. Об этом на заседании антикоррупционного комитета Верховного Совета сообщил заместитель генерального прокурора - специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий.

Он отметил, что 13 февраля заканчивался 2-месячный срок досудебного расследования дела, но детективы Национального антикоррупционного бюро попросили САП продлить его.

«Я досудебное следствие продлил еще на 2 месяца по просьбе детективов (НАБУ)», - сообщил Холодницкий.

По его словам, продление расследования обусловлено необходимостью проведения ряда экспертиз и следственных действий.

Как сообщалось ранее, имя М.Охендовского фигурирует в опубликованных списках «черной бухгалтерии» Партии регионов. Там сказано, что «регионалы» оплачивали командировку главы ЦИК (1500 долларов США).