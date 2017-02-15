Сегодня 15 февраля 2017 года, 13:48

ЕС подтвердил готовность направить 100 миллионов евро на проекты энергоэффективности на Украине, – премьер-министр

Европейский Союз подтвердил готовность направить 100 млн евро на реализацию проектов энергоэффективности на Украине, включая финансирование создаваемого правительством Фонда энергоэффективности. Об этом в эфире одного из телеканалов сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Во время рабочего визита в Брюссель 9-10 февраля я встречался с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам энергетического союза Марошем Шефчовичем. Он подтвердил готовность Европейского Союза после создания Фонда энергоэффективности направить 100 млн евро - порядка 3 млрд грн - на усиление мер по энергоэффективности в стране», - отметил В.Гройсман.

Он также напомнил, что политика правительства направлена сейчас на эффективное использование ресурсов, что позволит сократить потребление и повысить качество предоставляемых услуг. В частности, 118 тыс. домохозяйств на Украине уже приняли участие в госпрограмме предоставления «теплых» кредитов.

Одновременно правительство делает все необходимое для социальной защиты тех, кто не может покрыть пока расходы на энергоресурсы. По словам главы правительства, сейчас 6,7 млн домохозяйств на Украине получают коммунальные субсидии - для этого выделены целевые средства.

«Те, у кого небольшие доходы - защищены. Обеспеченные граждане платят полную цену. Это означает, что мы начинаем выравнивать ситуацию», - отметил премьер-министр, добавив, что одновременно Кабмин находит возможности инвестировать в реконструкцию производственных мощностей, их модернизацию, утепление объектов социальной сферы.

Как сообщалось ранее, 13 июля 2016 года Кабмин утвердил концепцию функционирования Фонда энергоэффективности, позволяющего реализовывать проекты эффективного использования энергоресурсов. Такая структура может заработать уже в апреле текущего года. Согласно расчетам правительства, уже в 2017 году фонд может привлечь порядка 20 млрд грн от международных доноров, государственного бюджета и частных инвесторов.