Сегодня 15 февраля 2017 года, 15:19

Всех работников прокуратуры проверят на наркозависимость, – Генпрокурор

Генеральный прокурор Юрий Луценко поручил проверить сотрудников всех прокуратур Украины на наркозависимость. Об этом он заявил во время совещания в ГПУ.

«Прошу все областные прокуратуры провести проверку на наркозависимость своих подчиненных... Добровольно, принудительно, но все работники прокуратуры должны сдать кровь, волосы, ногти, любой метод приемлем, но все должны пройти проверку», - сказал Генпрокурор, добавив, что проверка должна коснуться в том числе и Генеральной прокуратуры.

Такое поручение он сделал на фоне инцидента, который произошел в Запорожской области. Одного из работников местной прокуратуры поймали на употреблении наркотиков.

«Вопиющий факт –разоблачение работника местной прокуратуры в Запорожской области, который не только сам употреблял наркотики, причем на листах из уголовного производства, но и склонял других к употреблению, в том числе работников прокуратуры», - подчеркнул Генпрокурор.

По словам Ю.Луценко, сейчас этот человек под стражей. «Требую от запорожского прокурора личного контроля за этим судом», - добавил он.