Всех работников прокуратуры проверят на наркозависимость, – Генпрокурор

Генеральный прокурор Юрий Луценко поручил проверить сотрудников всех прокуратур Украины на наркозависимость. Об этом он заявил во время совещания в ГПУ.
«Прошу все областные прокуратуры провести проверку на наркозависимость своих подчиненных... Добровольно, принудительно, но все работники прокуратуры должны сдать кровь, волосы, ногти, любой метод приемлем, но все должны пройти проверку», - сказал Генпрокурор, добавив, что проверка должна коснуться в том числе и Генеральной прокуратуры.
Такое поручение он сделал на фоне инцидента, который произошел в Запорожской области. Одного из работников местной прокуратуры поймали на употреблении наркотиков.
«Вопиющий факт –разоблачение работника местной прокуратуры в Запорожской области, который не только сам употреблял наркотики, причем на листах из уголовного производства, но и склонял других к употреблению, в том числе работников прокуратуры», - подчеркнул Генпрокурор.
По словам Ю.Луценко, сейчас этот человек под стражей. «Требую от запорожского прокурора личного контроля за этим судом», - добавил он.
Сохранить:
Контакты:
всех на дееспособность еще надо проверять. Чтобы могли отдавать отчет своим действиям хотя бы в судебных процессах.
А я что-то вспомнил про случай в аэропорту Франкфурта...
Когда вы начали читать газету «Юридическая практика»?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер логистической отрасли года»
Национальный налоговый форум «ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И ПРИБЫЛЬ»
10 лютого - благодійний семінар “Репутація адвоката в сучасному українському суспільстві”
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Аграрий года»
Что ждёт должников и их юристов?
Дві команди представлятимуть Україну у Вашингтоні на студентських змаганнях з міжнародного права
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Телевизионный журналист года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Деятель искусств года»
Качество правосудия невозможно без эффективной оптимизации судебной системы
Специальная премия «Энергоэффективная Украина» общенациональной программы «Человек года-2016» - ЖК «Новая Англия»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Новая генерация года»
VІІ Всеукраїнська зимова правнича школа
«Человек года: ориентиры успеха» Определены обладатели международных и специальных премий 21-й программы «Человек года – 2016»
Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»
Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»
Деловой еженедельник БИЗНЕС меняет логотип и дизайн
ipLex - мобильные правовые системы
"Український адвокат" официальное издание высших органов адвокатского самоуправления
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: