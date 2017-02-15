Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 15 февраля 2017 года, 15:19

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Всех работников прокуратуры проверят на наркозависимость, – Генпрокурор

15 февраля 2017 года Источник:Украинские Национальные Новости

Генеральный прокурор Юрий Луценко поручил проверить сотрудников всех прокуратур Украины на наркозависимость. Об этом он заявил во время совещания в ГПУ.

«Прошу все областные прокуратуры провести проверку на наркозависимость своих подчиненных... Добровольно, принудительно, но все работники прокуратуры должны сдать кровь, волосы, ногти, любой метод приемлем, но все должны пройти проверку», - сказал Генпрокурор, добавив, что проверка должна коснуться в том числе и Генеральной прокуратуры.

Такое поручение он сделал на фоне инцидента, который произошел в Запорожской области. Одного из работников местной прокуратуры поймали на употреблении наркотиков.

«Вопиющий факт –разоблачение работника местной прокуратуры в Запорожской области, который не только сам употреблял наркотики, причем на листах из уголовного производства, но и склонял других к употреблению, в том числе работников прокуратуры», - подчеркнул Генпрокурор.

По словам Ю.Луценко, сейчас этот человек под стражей. «Требую от запорожского прокурора личного контроля за этим судом», - добавил он.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Комментарии:»

их 15 февраля 2017 года 14:36 #

всех на дееспособность еще надо проверять. Чтобы могли отдавать отчет своим действиям хотя бы в судебных процессах.

Саня 15 февраля 2017 года 14:20 #

А я что-то вспомнил про случай в аэропорту Франкфурта...

Может, и на алкозависимость проверить?

Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 7 (999) от 14/02/17 Свежий номер

Медиаправо

№ 7 (999)
Государство и юристы

Форменный порядок

Отрасли практики

По линии Фонда

Судебная практика

Трудовая повинность

Частная практика

Рисковое производство

Архив голосованийVox Populi

Когда вы начали читать газету «Юридическая практика»?

С выхода ее первых номеров.

Когда выбрал для себя профессию юриста.

Когда у газеты появилась электронная версия.

Когда «ЮП» завела страничку в Fаcebook.

Точно уже не помню.

Вообще не читаю.

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер логистической отрасли года»

Национальный налоговый форум «ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И ПРИБЫЛЬ»

10 лютого - благодійний семінар “Репутація адвоката в сучасному українському суспільстві”

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Аграрий года»

Что ждёт должников и их юристов?

Дві команди представлятимуть Україну у Вашингтоні на студентських змаганнях з міжнародного права

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Телевизионный журналист года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Деятель искусств года»

Тихих гаваней уже не будет

Качество правосудия невозможно без эффективной оптимизации судебной системы

Специальная премия «Энергоэффективная Украина» общенациональной программы «Человек года-2016» - ЖК «Новая Англия»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации  «Новая генерация года»

VІІ Всеукраїнська зимова правнича школа

«Человек года: ориентиры успеха» Определены обладатели международных и специальных премий 21-й программы «Человек года – 2016»

Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»

Деловой еженедельник БИЗНЕС меняет логотип и дизайн

ipLex - мобильные правовые системы

"Український адвокат" официальное издание высших органов адвокатского самоуправления

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом