450 прокуроров назначено в городские прокуратуры в прошлом году, - ГПУ

В прошлом году на должности прокуроров в городские прокуратуры были назначены 450 новых человек. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время совещания в ГПУ.
«В прошлом году состоялись очередные конкурсы на замещение вакантных должностей в местных прокуратурах... На сегодня назначены новые 450 прокуроров, из которых 93% - это кандидаты, которые не имели стажа работы в прокуратуре. Они прошли два теста, собеседования с комиссией, которая комплектовалась с участием общественности сегодня заместили вакансии в базовой звене прокуратуры», - сообщил Генпрокурор.
Он также добавил, что в дальнейшем работа будет продолжаться именно по такому вектору на привлечение в местные прокуратуры новых юристов.
«Кроме того, на этих конкурсах был избран каждый третий руководитель городской прокуратуры. Это также два теста и собеседования. Люди, которые были рекомендованы комиссией, все до одного были назначены моим приказом», - добавил Ю.Луценко.
Напомним, 23 января Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в соцсети сообщил, что 77% назначений в городские прокуратуры - юристы не из системы ГПУ.
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