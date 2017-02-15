Сегодня 15 февраля 2017 года, 13:48

450 прокуроров назначено в городские прокуратуры в прошлом году, - ГПУ

В прошлом году на должности прокуроров в городские прокуратуры были назначены 450 новых человек. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время совещания в ГПУ.

«В прошлом году состоялись очередные конкурсы на замещение вакантных должностей в местных прокуратурах... На сегодня назначены новые 450 прокуроров, из которых 93% - это кандидаты, которые не имели стажа работы в прокуратуре. Они прошли два теста, собеседования с комиссией, которая комплектовалась с участием общественности сегодня заместили вакансии в базовой звене прокуратуры», - сообщил Генпрокурор.

Он также добавил, что в дальнейшем работа будет продолжаться именно по такому вектору на привлечение в местные прокуратуры новых юристов.

«Кроме того, на этих конкурсах был избран каждый третий руководитель городской прокуратуры. Это также два теста и собеседования. Люди, которые были рекомендованы комиссией, все до одного были назначены моим приказом», - добавил Ю.Луценко.

Напомним, 23 января Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в соцсети сообщил, что 77% назначений в городские прокуратуры - юристы не из системы ГПУ.