Сегодня 15 февраля 2017 года, 13:48

Axon Partners открыли офис во Львове и разместили там две новые практики

С 1 февраля во Львове работает офис Axon Partners. Сейчас это три человека: Юрий Корнага, Орест Гавриляк и Лидия Клымкив.

Одновременно с открытием регионального офиса, Axon Partners расширяет экспертизу в международном налогообложении и корпоративном праве. При этом основная индустриальная специализация в информационных технологиях сохраняется.

«Начну с ответа на самый актуальный вопрос: да, наш львовский офис также в коворкинге. Это — iHUB по ул. Замкнена. Именно здесь мы каждую пятницу будем проводить наши привычные для Киева бесплатные консультации для ИТ-стартапов. Львов уже несколько лет для нас является вторым домом: наши юристы чуть ли не каждую неделю бывают на заседаниях суда и на клиентских встречах, читаю лекции в УКУ, работаю в юридическом комитете львовского ИТ-кластера. Хотя мы все понимаем, что это все — только поводы, и на самом деле Львов просто всегда манил нас культурой, кофе и джазом», — прокомментировал открытие офиса Дима Гадомский, СЕО Axon Partners.

Официальное открытие офиса состоится 24 февраля в iHUB, камерно: под музыку этно-джазового коллектива «Шоколад» и с лекцией украинского историка, имя которого пока в секрете.