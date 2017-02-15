Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 15 февраля 2017 года, 13:48

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

ВАСУ подтвердил правомерность банкротства банка «Юнисон»

15 февраля 2017 года Источник:epravda.com.ua

Высший административный суд Украины 14 февраля с.г. подтвердил правомерность решения Нацбанка об отнесении ПАО «Банк «Юнисон» к категории неплатежеспособных. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Как известно, банк был отнесен к данной категории за непрозрачную структуру собственности.

Напомним, в июня 2016 года Окружной административный суд города Киева полностью отказал одному из акционеров ПАО «Банк «Юнисон» в удовлетворении исковых требований, которыми истец просил суд признать противоправным и отменить постановление НБУ об отнесении ПАО «Банк «Юнисон» к категории неплатежеспособных.

Таким образом, суд первой инстанции подтвердил правомерность действий регулятора на всех этапах взаимодействия с ОАО «Банк «Юнисон» по вопросам приведения структуры собственности банка в соответствие с требованиями прозрачности.

Киевский апелляционный административный суд 2 августа 2016 подтвердил решение суда первой инстанции. А Высший административный суд оставил в силе решение судов первой и апелляционной инстанций, которыми подтверждалась законность принятого НБУ решения.

Напомним, 28 апреля НБУ признал банк «Юнисон» неплатежеспособным.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 7 (999) от 14/02/17 Свежий номер

Медиаправо

№ 7 (999)
Государство и юристы

Форменный порядок

Отрасли практики

По линии Фонда

Судебная практика

Трудовая повинность

Частная практика

Рисковое производство

Архив голосованийVox Populi

Когда вы начали читать газету «Юридическая практика»?

С выхода ее первых номеров.

Когда выбрал для себя профессию юриста.

Когда у газеты появилась электронная версия.

Когда «ЮП» завела страничку в Fаcebook.

Точно уже не помню.

Вообще не читаю.

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
  • Antika
    integrites
Пресс-релизы

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер логистической отрасли года»

Национальный налоговый форум «ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И ПРИБЫЛЬ»

10 лютого - благодійний семінар “Репутація адвоката в сучасному українському суспільстві”

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Аграрий года»

Что ждёт должников и их юристов?

Дві команди представлятимуть Україну у Вашингтоні на студентських змаганнях з міжнародного права

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Телевизионный журналист года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Деятель искусств года»

Тихих гаваней уже не будет

Качество правосудия невозможно без эффективной оптимизации судебной системы

Специальная премия «Энергоэффективная Украина» общенациональной программы «Человек года-2016» - ЖК «Новая Англия»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации  «Новая генерация года»

VІІ Всеукраїнська зимова правнича школа

«Человек года: ориентиры успеха» Определены обладатели международных и специальных премий 21-й программы «Человек года – 2016»

Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»

Деловой еженедельник БИЗНЕС меняет логотип и дизайн

ipLex - мобильные правовые системы

"Український адвокат" официальное издание высших органов адвокатского самоуправления

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом