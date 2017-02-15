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Сегодня 15 февраля 2017 года, 13:48

ВАСУ подтвердил правомерность банкротства банка «Юнисон»

Высший административный суд Украины 14 февраля с.г. подтвердил правомерность решения Нацбанка об отнесении ПАО «Банк «Юнисон» к категории неплатежеспособных. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Как известно, банк был отнесен к данной категории за непрозрачную структуру собственности.

Напомним, в июня 2016 года Окружной административный суд города Киева полностью отказал одному из акционеров ПАО «Банк «Юнисон» в удовлетворении исковых требований, которыми истец просил суд признать противоправным и отменить постановление НБУ об отнесении ПАО «Банк «Юнисон» к категории неплатежеспособных.

Таким образом, суд первой инстанции подтвердил правомерность действий регулятора на всех этапах взаимодействия с ОАО «Банк «Юнисон» по вопросам приведения структуры собственности банка в соответствие с требованиями прозрачности.

Киевский апелляционный административный суд 2 августа 2016 подтвердил решение суда первой инстанции. А Высший административный суд оставил в силе решение судов первой и апелляционной инстанций, которыми подтверждалась законность принятого НБУ решения.

Напомним, 28 апреля НБУ признал банк «Юнисон» неплатежеспособным.