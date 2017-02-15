ВАСУ подтвердил правомерность банкротства банка «Юнисон»

Высший административный суд Украины 14 февраля с.г. подтвердил правомерность решения Нацбанка об отнесении ПАО «Банк «Юнисон» к категории неплатежеспособных. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Как известно, банк был отнесен к данной категории за непрозрачную структуру собственности.
Напомним, в июня 2016 года Окружной административный суд города Киева полностью отказал одному из акционеров ПАО «Банк «Юнисон» в удовлетворении исковых требований, которыми истец просил суд признать противоправным и отменить постановление НБУ об отнесении ПАО «Банк «Юнисон» к категории неплатежеспособных.
Таким образом, суд первой инстанции подтвердил правомерность действий регулятора на всех этапах взаимодействия с ОАО «Банк «Юнисон» по вопросам приведения структуры собственности банка в соответствие с требованиями прозрачности.
Киевский апелляционный административный суд 2 августа 2016 подтвердил решение суда первой инстанции. А Высший административный суд оставил в силе решение судов первой и апелляционной инстанций, которыми подтверждалась законность принятого НБУ решения.
Напомним, 28 апреля НБУ признал банк «Юнисон» неплатежеспособным.
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