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Сегодня 15 февраля 2017 года, 12:17

Европарламент поддержал механизм приостановки безвизового режима

Европейский парламент одобрил механизм приостановки безвизового режима для третьих стран. Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

«Европарламент одобрил механизм приостановки безвизового режима. Теперь государства-члены Евросоюза должны сделать то же самое в ближайшие 2 недели», – сообщил Р.Йозвяк.

Напомним, ранее президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Украина получит безвизовый режим со странами Европейского союза до лета 2017 года.

Отметим, в начале февраля Европейский парламент уже проголосовал за отмену виз для Грузии.