Сегодня 15 февраля 2017 года, 12:17

ВСП внесет представление Президенту Украины о назначении 21 судьи

Вчера Высший совет правосудия на своем заседании рассмотрел материалы о внесении представления Президенту Украины о назначении судей на должности в местных судов. На рассмотрение ВСП были вынесены материалы в отношении судей, в отношении которых Высшая квалификационная комиссия судей Украины предоставила рекомендации для избрания на должность судьи бессрочно и внесла соответствующие представления в Верховный Совет Украины, однако парламент их не рассмотрел.

По результатам рассмотрения Высший совет правосудия принял решение внести представление Президенту Украины о назначении:

• Гнатюка Александра Николаевича - на должность судьи Ленинского районного суда города Запорожья;

• Деева Николая Владиславовича - на должность судьи Днепропетровского окружного административного суда;

• Илькова Василия Васильевича - на должность судьи Днепропетровского окружного административного суда;

• Янива Назара Мирославовича - на должность судьи Стрыйского горрайонного суда Львовской области;

• Коневой Светланы Александровны - на должность судьи Днепропетровского окружного административного суда;

• Слипец Надежды Евгеньевны - на должность судьи Днепропетровского окружного административного суда;

• Махаринца Дмитрия Евгеньевича - на должность судьи Ровенского окружного административного суда;

• Швидкого Александра Владимировича - на должность судьи Гайсинского районного суда Винницкой области;

• Векуа Наны Гуриеливны - на должность судьи Окружного административного суда города Киева;

• Смолия Игоря Владимировича - на должность судьи Окружного административного суда города Киева;

• Шляховой Елены Николаевны - на должность судьи Харьковского окружного административного суда;

• Шрамко Юлии Теодоровны - на должность судьи Окружного административного суда города Киева;

• Барулиной Тамары Евгеньевны - на должность судьи Ленинского районного суда города Запорожья;

• Клименчук Натальи Николаевны - на должность судьи Окружного административного суда города Киева;

• Костенко Дмитрия Анатольевича - на должность судьи Окружного административного суда города Киева;

• Мароко Анастасии Сергеевны - на должность судьи Харьковского окружного административного суда;

• Довгопол Марии Владимировны - на должность судьи Полтавского окружного административного суда;

• Прудник Сергея Владимировича - на должность судьи Днепропетровского окружного административного суда;

• Калинич Ярославы Михайловны - на должность судьи Закарпатского окружного административного суда;

• Собко Василия Марьяновича - на должность судьи Снятинского районного суда Ивано-Франковской области;

• Комшелюк Тамары Оруджалиевны - на должность судьи Ровенского окружного административного суда.

В то же время ВСП отложил рассмотрение материалов о внесении представления Президенту Украины о назначении судей местных судов:

• Кузьменко Анны Игоревны - на должность судьи Окружного административного суда города Киева;

• Маштака Кирилла Сергеевича - на должность судьи Самарского районного суда города Днепропетровска;

• Козловой Натальи Юрьевны - на должность судьи Ленинского районного суда города Запорожья.

Председатель Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк поздравил судей с получением рекомендации Высшего совета правосудия и пожелал успехов в работе, кроме того отметил: «Хочу обратиться к вам с просьбой утверждать верховенство права. Вы судьями первой инстанции, вы близки к народу, а потому именно ваши действия могут восстановить доверие общества к судебной власти. Прошу всегда помнить, что каждое решение, которое вы принимаете, будет сохраняться пожизненно, а потому принимайте только такие решения, за которые вам никогда не будет стыдно».