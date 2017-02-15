ВСП внесет представление Президенту Украины о назначении 21 судьи

Вчера Высший совет правосудия на своем заседании рассмотрел материалы о внесении представления Президенту Украины о назначении судей на должности в местных судов. На рассмотрение ВСП были вынесены материалы в отношении судей, в отношении которых Высшая квалификационная комиссия судей Украины предоставила рекомендации для избрания на должность судьи бессрочно и внесла соответствующие представления в Верховный Совет Украины, однако парламент их не рассмотрел.
По результатам рассмотрения Высший совет правосудия принял решение внести представление Президенту Украины о назначении:
• Гнатюка Александра Николаевича - на должность судьи Ленинского районного суда города Запорожья;
• Деева Николая Владиславовича - на должность судьи Днепропетровского окружного административного суда;
• Илькова Василия Васильевича - на должность судьи Днепропетровского окружного административного суда;
• Янива Назара Мирославовича - на должность судьи Стрыйского горрайонного суда Львовской области;
• Коневой Светланы Александровны - на должность судьи Днепропетровского окружного административного суда;
• Слипец Надежды Евгеньевны - на должность судьи Днепропетровского окружного административного суда;
• Махаринца Дмитрия Евгеньевича - на должность судьи Ровенского окружного административного суда;
• Швидкого Александра Владимировича - на должность судьи Гайсинского районного суда Винницкой области;
• Векуа Наны Гуриеливны - на должность судьи Окружного административного суда города Киева;
• Смолия Игоря Владимировича - на должность судьи Окружного административного суда города Киева;
• Шляховой Елены Николаевны - на должность судьи Харьковского окружного административного суда;
• Шрамко Юлии Теодоровны - на должность судьи Окружного административного суда города Киева;
• Барулиной Тамары Евгеньевны - на должность судьи Ленинского районного суда города Запорожья;
• Клименчук Натальи Николаевны - на должность судьи Окружного административного суда города Киева;
• Костенко Дмитрия Анатольевича - на должность судьи Окружного административного суда города Киева;
• Мароко Анастасии Сергеевны - на должность судьи Харьковского окружного административного суда;
• Довгопол Марии Владимировны - на должность судьи Полтавского окружного административного суда;
• Прудник Сергея Владимировича - на должность судьи Днепропетровского окружного административного суда;
• Калинич Ярославы Михайловны - на должность судьи Закарпатского окружного административного суда;
• Собко Василия Марьяновича - на должность судьи Снятинского районного суда Ивано-Франковской области;
• Комшелюк Тамары Оруджалиевны - на должность судьи Ровенского окружного административного суда.
В то же время ВСП отложил рассмотрение материалов о внесении представления Президенту Украины о назначении судей местных судов:
• Кузьменко Анны Игоревны - на должность судьи Окружного административного суда города Киева;
• Маштака Кирилла Сергеевича - на должность судьи Самарского районного суда города Днепропетровска;
• Козловой Натальи Юрьевны - на должность судьи Ленинского районного суда города Запорожья.
Председатель Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк поздравил судей с получением рекомендации Высшего совета правосудия и пожелал успехов в работе, кроме того отметил: «Хочу обратиться к вам с просьбой утверждать верховенство права. Вы судьями первой инстанции, вы близки к народу, а потому именно ваши действия могут восстановить доверие общества к судебной власти. Прошу всегда помнить, что каждое решение, которое вы принимаете, будет сохраняться пожизненно, а потому принимайте только такие решения, за которые вам никогда не будет стыдно».
Сохранить:
Контакты:
два года это было такой проблемой. И вдруг перестало. И слухи ходили. И плохих людей от туда не исключили. И вот они ...
Когда вы начали читать газету «Юридическая практика»?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Национальный налоговый форум «ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И ПРИБЫЛЬ»
10 лютого - благодійний семінар “Репутація адвоката в сучасному українському суспільстві”
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Аграрий года»
Что ждёт должников и их юристов?
Дві команди представлятимуть Україну у Вашингтоні на студентських змаганнях з міжнародного права
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Телевизионный журналист года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Деятель искусств года»
Качество правосудия невозможно без эффективной оптимизации судебной системы
Специальная премия «Энергоэффективная Украина» общенациональной программы «Человек года-2016» - ЖК «Новая Англия»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Новая генерация года»
VІІ Всеукраїнська зимова правнича школа
«Человек года: ориентиры успеха» Определены обладатели международных и специальных премий 21-й программы «Человек года – 2016»
Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»
Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»
Деловой еженедельник БИЗНЕС меняет логотип и дизайн
ipLex - мобильные правовые системы
"Український адвокат" официальное издание высших органов адвокатского самоуправления
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: