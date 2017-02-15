Сегодня 15 февраля 2017 года, 12:17

22 февраля продолжится рассмотр обращения замгенпрокурора о приостановлении полномочий члена ВСП П.Гречковского

Высший совет правосудия во время заседания рассмотрел обращение заместителя Генерального прокурора Украины Столярчука Ю.В. от 7 февраля 2017 года о приостановлении на четыре месяца полномочий члена Высшего совета правосудия Гречковского Павла Николаевича до окончания проведения в отношении него досудебного расследования и/или судебного рассмотрения уголовного производства. Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

Как сообщил докладчик по данному вопросу Председатель Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк, в соответствии с частью пятой статьи 20 Закона Украины «О Высшем совете правосудия» член Высшего совета правосудия обязан отказаться от участия в рассмотрении вопроса, если: он находится в родственных или других личных отношениях с судьей, кандидатом на должность судьи или прокурором, в отношении которого рассматривается вопрос, а также лицом, обратившимся с жалобой в Высший совет правосудия; он лично, прямо или косвенно заинтересован в деле, которое рассматривает такой судья; при наличии другого конфликта интересов или обстоятельств, вызывающих сомнение в его беспристрастности.

«Таким образом, член ВСП Павел Гречковский не имеет права участвовать в рассмотрении этого вопроса. Вместе с тем решение о прекращении полномочий члена Высшего совета правосудия считается принятым, если за него проголосовало не менее 14 членов Высшего совета правосудия. С учетом этого у нас сегодня нет кворума для принятия решения о приостановлении полномочий члена ВСП, поскольку за принятие этого решения может голосовать только 13 членов ВСП», - отметил Игорь Бенедисюк.

Учитывая указанное, Высший совет правосудия принял решение отложить рассмотрение обращения заместителя Генерального прокурора Украины Столярчука Ю.В. о приостановлении на четыре месяца полномочий члена Высшего совета правосудия Павла Гречковского на 22 февраля 2017 года на 15:00.