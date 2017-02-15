Сегодня 15 февраля 2017 года, 12:17

У правительства появятся полномочия утверждать Правила охраны тепловых сетей

Кабинет Министров Украины одобрил проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно охраны тепловых сетей». Законопроект разработан с целью установления полномочий правительства утверждать Правила охраны тепловых сетей. Это позволит в будущем принять постановление относительно утверждения таких Правил.

Как отмечают в пресс-службе КМУ, на сегодняшний день действующее законодательство Украины не устанавливает полномочий Кабинета Министров Украины утверждать Правила охраны тепловых сетей, в связи с чем возникает пробел в законодательстве.

Принятие проекта закона позволит обеспечить технологическую безопасность использования тепловых сетей, четкую регламентацию использования тепловых сетей, фиксацию правонарушений со стороны пользователей и третьих лиц, привлечение виновных лиц к ответственности за совершенные правонарушения, будет способствовать профилактике подобных правонарушений и предотвращению аварий в будущем, правовому решению конфликтных ситуаций, касающихся застройки и несчастных случаев, связанных с особым режимом охранных зон.

Опыт эксплуатации тепловых сетей показал, что ряд конфликтных ситуаций, касающихся застройки и несчастных случаев, связанных с особым режимом охранных зон, возникает из-за ненадлежащего правового регулирования вопросов фиксирования нарушений в охранных зонах тепловых сетей, контроля технического состояния тепловых сетей, разграничения прав, обязанностей и ответственности пользователей этих сетей и третьих лиц.

В проекте закона введено также новое толкование термина «тепловая сеть», который означает как магистральные, так и местные (распределительные) тепловые сети, обеспечивающие транспортировку тепловой энергии.