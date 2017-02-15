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ВСП решил уволить с должности судью Печерского райсуда Киева И.Отрош в связи с нарушением требований относительно несовместимости

15 февраля 2017 года Источник:Юридическая Практика

Высший совет правосудия 14 февраля с.г. рассмотрел производства по требованиям законодательства о несовместимости по обращению Министерства юстиции Украины о нарушении требований относительно несовместимости, определенных Законом Украины «Об очищении власти», судьей Печерского районного суда города Киева Отрош Инной Алексеевной. Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

Как сообщил докладчик по данному вопросу член Высшего совета правосудия Анатолий Мирошниченко, в обращении Министерства юстиции Украины о нарушении требований относительно несовместимости, определенных Законом Украины «Об очищении власти», ставится вопрос об увольнении судьи Печерского районного суда города Киева Инны Отрош с занимаемой должности. Обращение мотивировано двумя основаниями. Во-первых, судья Печерского районного суда города Киева Инна Отрош занимала более года должность члена Высшего совета юстиции - в период с 25 февраля 2010 по 22 февраля 2014 года, в связи с чем к ней применяется запрет в течение десяти лет со дня вступления в силу Закона Украины «Об очищении власти» занимать должности, в отношении которых осуществляется очищение власти. Во-вторых, Инна Отрош не представила заявлений о применении или неприменении запретов и проведения в отношении нее проверки, предусмотренной Законом Украины «Об очищении власти».

Кроме того, Анатолий Мирошниченко сообщил: «По информации Печерского районного суда города Киева судья Отрош И.А. за период с 7 октября 2014 по 28 июля 2016 гг. 20 раз сообщала о том, что она болеет, находится на больничном, однако никаких документов в подтверждение не предоставила. Согласно информации, полученной из администрации Государственной пограничной службы Украины, Инна Отрош 26 февраля 2014 года покинула территорию Украины и с тех пор государственную границу Украины не пересекала».

«В ходе проверки мною установлено, что увольнение Инны Отрош с должности судьи Печерского районного суда города Киева по основаниям нарушения требований законодательства о несовместимости полной мере соответствует целям Закона Украины «Об очищении власти», - подытожил Анатолий Мирошниченко.

Высший совет правосудия постановил признать нарушение судьей Печерского районного суда города Киева Отрош Инной Алексеевной требований относительно несовместимости и уволить ее с должности судьи Печерского районного суда города Киева.

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